В «Ведомостях» запретили публиковать опросы «Левада-центра» и критиковать обнуление сроков Путина

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров ввел запрет на публикации опросов , а также на любое упоминание социологической службы в материалах издания. Об этом «Медузе» рассказали два источника в газете. Требование было доведено до сотрудников редакции 22 апреля.

Один из собеседников «Медузы» сообщил, что Шмаров также запретил писать критические материалы на тему обнуления президентских сроков Владимира Путина. Соответствующее распоряжение, по словам источника, Шмаров получил в администрации президента РФ.

«Медуза» обратилась за комментарием к самому Шмарову, на что он ответил следующее: «А вам-то какое дело до нашей газеты? „Медуза“ не входит в круг изданий, с которыми я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймете».

Обновление: Алексея Левинсона — руководителя отдела социокультурных исследований «Левада-центра» — уведомили о том, что он не будет больше писать колонки для «Ведомостей». Об этом сообщил «Открытым медиа» гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков. «Для меня это не удивительно. Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно, к нашим исследованиям», — сказал Гудков.

Андрей Шмаров занял пост исполняющего обязанности главного редактора «Ведомостей» в конце марта 2020 года — после того, как владельцы газеты объявили о ее продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Редакция «Ведомостей» выступила против назначения Шмарова, предложив собственникам в качестве альтернативной кандидатуры Анфису Воронину. Зятьков отказал журналистам.

Новый и. о. главного редактора ранее удалил с сайта «Ведомостей» колонку, посвященную главе «Роснефти» Игорю Сечину, а также переписал заголовок на противоположный по смыслу в заметке о продаже венесуэльских активов «Роснефти».