У газеты «Ведомости» сменится владелец

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и Harvard Business Review. Об этом «Ведомостям» сообщил Кудрявцев, информацию подтвердил Воронов.

Покупателями станут издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. «Медуза» подробно писала о них и о готовящейся сделке здесь. Стороны отрицали, что заключили соглашение.

Сумму сделки не раскрывают, планируется, что ее закроют в течение одного-двух месяцев. По словам Кудрявцева, которые приводят «Ведомости», активы начнут переход под управление новых собственников с 18 марта.

«Ведомости» издаются с 1999 года, до 2015-го изданием на паритетных правах владели российско-финский издательский дом Sanoma, британская FT Group (издатель Financial Times) и американская Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal). После того как в России приняли закон об ограничении иностранцев в СМИ, партнеры продали актив Кудряцеву, Воронову и Помпадуру, напоминает газета.

Кудрявцев в феврале говорил, что у него «нет никакой доли в газете „Ведомости“». По его словам, изданием владеет семья его партнера по бизнесу Владимира Воронова, который «является членом совета директоров газеты „Ведомости“ и был со мной вместе пять с чем-то лет назад при покупке акций и отдельно долга компании БНМ, которая издает газету „Ведомости“».