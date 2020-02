Демьян Кудрявцев больше не владеет долей в газете «Ведомости», об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Газета „Ведомости“ принадлежит на сегодня семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров газеты „Ведомости“ и был со мной вместе пять с чем-то лет назад при покупке акций и отдельно долга компании БНМ, которая издает газету „Ведомости“», — сказал Кудрявцев.

Отвечая на вопрос RTVI, какова его доля в издании, он уточнил: «У меня нет никакой доли в газете „Ведомости“».

Руководство редакции «Ведомостей» узнало о смене владельца летом 2018 года, рассказал «Открытым медиа» главный редактор газеты Илья Булавинов.

RTVI пишет, что владельцем доли в газете Кудрявцев перестал быть год назад. Полная версия интервью с Кудрявцевым выйдет на телеканале 6 февраля в 20:00 по московскому времени.

«Коммерсант» в апреле 2019 года писал, что Кудрявцев ведет переговоры о продаже «Ведомостей» с бизнесменом Алексеем Голубовичем. Сам Кудрявцев эту информацию не комментировал.

Кудрявцев стал владельцем «Ведомостей» в 2015 году, напоминает Forbes. До этого равными долями в издании владели Pearson (до 2015-го издавала Financial Times), Dow Jones (издает The Wall Street Journal), и финская Sanoma. После принятия в России закона, запретившего иностранцам владеть более 20% в российских СМИ, акционеры «Ведомостей» продали свои доли. Сколько заплатил Кудрявцев, не сообщалось. Financial Times оценивала сделку в 10 миллионов евро с учетом долга.