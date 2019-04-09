«Коммерсант»: Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости»

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» с бизнесменом Алексеем Голубовичем, сообщает «Коммерсант».

По словам одного из источников издания, сделка была «практически согласована еще месяц назад»; другой собеседник «Коммерсанта» сообщил, что стороны ведут консультации несколько месяцев, но еще не договорились о цене.

Сам Кудрявцев отказался комментировать конкретные переговоры, отметив, что никаких договоренностей не достигнуто.

Алексей Голубович в конце 1990-х возглавлял инвестиционное управление банка «Менатеп», а позднее был топ-менеджером компании ЮКОС. В 2007 году он основал компанию Arbat Capital, которая занимается консалтингом в области инвестиций.