«Коммерсант»: Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» с бизнесменом Алексеем Голубовичем, сообщает «Коммерсант».
По словам одного из источников издания, сделка была «практически согласована еще месяц назад»; другой собеседник «Коммерсанта» сообщил, что стороны ведут консультации несколько месяцев, но еще не договорились о цене.
Сам Кудрявцев отказался комментировать конкретные переговоры, отметив, что никаких договоренностей не достигнуто.
Собеседники “Ъ” затрудняются оценить стоимость «Ведомостей», объясняя, что прецедентных сделок в этой области давно не было. Один из источников “Ъ” говорит, что продавец получит за «Ведомости» столько же, сколько заплатил в 2015 году за всю газету с учетом ее долга перед акционерами, который был приобретен с дисконтом, и часть журналов Sanoma, то есть 15 миллионов евро, при этом сохранит журнальный бизнес.
Алексей Голубович в конце 1990-х возглавлял инвестиционное управление банка «Менатеп», а позднее был топ-менеджером компании ЮКОС. В 2007 году он основал компанию Arbat Capital, которая занимается консалтингом в области инвестиций.