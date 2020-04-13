Исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине

Новый и. о. главного редактора газеты «Ведомости» Андрей Шмаров удалил с сайта издания материал, посвященный главе «Роснефти» Игорю Сечину.

Авторская колонка профессора Чикагского университета Константина Сонина под названием «Тяжелое время ответственности» вышла на сайте «Ведомостей» около 22:00 12 апреля. Вскоре после полуночи материал пропал с сайта, а его URL выдавал ошибку.

Шеф-редактор сайта Vedomosti.ru Максим Товкайло подтвердил The Bell, что колонка Сонина была удалена личным решением Шмарова. «Я считаю это решение ошибочным, пытался отговорить Шмарова, но он сказал, что это его решение как главного редактора. Как и. о. главного редактора он имеет на это право. Думаю, это решение приведет к массовому оттоку подписчиков, что скажется на финансовых показателях газеты. Я об этом предупредил Шмарова», — цитирует его издание.

Константин Сонин после удаления материала опубликовал его текст в своем фейсбуке.

Утром 13 апреля колонка Сонина вновь появилась на сайте «Ведомостей» по прежнему адресу. Редакция анонсировала ее в своих соцсетях.

Обновлено. Материал снова исчез с сайта издания.

Андрей Шмаров занял пост исполняющего обязанности главного редактора «Ведомостей» в конце марта — после того, как владельцы газеты объявили о ее продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Редакция «Ведомостей» выступила против назначения Шмарова на пост главреда, предложив новым собственникам в качестве альтернативной кандидатуры Анфису Воронину. Зятьков отказал журналистам.

Ранее Шмаров переписал заголовок в опубликованной на сайте «Ведомостей» статье о продаже венесуэльских активов «Роснефти», не сообщив об этом автору материала и другим редакторам.