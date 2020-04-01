Будущий совладелец «Ведомостей» не согласился сменить и. о. главного редактора, против которого выступила вся редакция

Константин Зятьков, договорившийся о покупке 50% «Ведомостей», заявил, что возможность замены и. о. главного редактора газеты Андрея Шмарова в настоящее время не рассматривается. Об этом он написал в ответе на письмо редакции, которая предложила сменить главреда.

По словам Зятькова, у редакции будет возможность выбрать нового руководителя позже — на совете директоров, которые состоится не позднее, чем через месяц после закрытия сделки по продаже издания.

«Знаю, что и вы переживаете за издание и своих читателей. Прошу заверить аудиторию и подписчиков в том, что принципы редакции на данный момент сохраняются, несмотря на карантин и турбулентный период сделки», — написал Зятьков.

После назначения Шмарова в редакции «Ведомостей» состоялось внутреннее голосование, по итогам которого подавляющее большинство сотрудников — 73 человека из 79 — выступили за назначение на пост главреда руководителя партнерского проекта «Ведомости&» Анфисы Ворониной (ее кандидатуру в письме собственникам издания предлагали заместители главного редактора). Кандидатуру Шмарова на голосование никто не выдвигал.

Андрей Шмаров стал и. о. главного редактора «Ведомостей» после того, как о покупке газеты с нынешними владельцами договорились глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.

У редакции сразу начался конфликт с новым и. о. главреда. На первой встрече с сотрудниками Шмаров заявил, что не читает «Ведомости» и ничего не знает о «Догме» — документе, который устанавливает стандарты работы издания.

30 марта Шмаров переписал заголовок в уже опубликованной на сайте газеты статье про продажу венесуэльских активов «Роснефти», не сообщив об этом автору статьи и другим редакторам.