Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» с 24 марта станет Андрей Шмаров. Эту информацию редакции «Ведомостей» подтвердил сам Шмаров и покупатель издания Константин Зятьков.

Утвердить Шмарова в должности должен совет директоров АО «БНМ», которое издает «Ведомости». Совет соберут новые владельцы после закрытия сделки по продаже издания.

Сейчас главным редактором «Ведомостей» является Илья Булавинов. Его годовой контракт истекает 23 апреля, и он предупредил редакцию, что не планирует оставаться в должности.

В «Ведомостях» также сменится редакционный директор. Эту должность займет Юрий Кацман. Булавинов, по его словам, поможет Шмарову и Кацману войти в курс дел и продолжит консультировать редакцию до конца апреля.

17 марта владельцы «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о продаже издания. Покупателями стали глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Сделка еще не закрыта, но переход активов под управление новых собственников уже начался.

Андрей Шмаров — один из основателей журнала «Эксперт» и инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства. Он также работал научным редактором в «Коммерсанте», ведущим на «Дожде» и гендиректором проекта «Сноб».

Юрий Кацман был издателем журнала «Секрет фирмы», управляющим директором «Столичной вечерней газеты» и главным редактором бесплатной газеты F5, которая закрылась в 2012 году.