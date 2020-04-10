Мэрия Омска выпустила ролик о борьбе с эпидемиями с помощью «поправки» в неназванный документ

Мэрия Омска опубликовала ролик о борьбе с эпидемиями с помощью некой «поправки». Видео выложили в официальной группе пресс-службы администрации города во «ВКонтакте» и в инстаграме.

Внимание на ролик обратила «Тайга.Инфо»

Авторы ролика уверяют, что «коронавирус скоро исчезнет» и задаются вопросом, «будет ли эта эпидемия последней».

«Наши врачи должны справляться с любой заразой. Для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им все это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку», — говорится в титрах на видео.

О какой именно поправке и в какой документ идет речь, не уточняется.

«Тайга.Инфо» предполагает, что имеется в виду одна из поправок в Конституцию, которые Госдума и Совет Федерации одобрили в марте 2020 года. Сотрудник пресс-центра мэрии Омска в ответ на просьбу «Тайги» прокомментировать ролик сказал: «Сейчас посмотрю», после чего в пресс-центре перестали брать трубку.

Поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным после их одобрения парламентом выносятся на общероссийское голосование. Оно должно было пройти 22 апреля, но 25 марта Путин объявил о его переносе из-за эпидемии коронавируса. Новую дату голосования пока не назначили.

Изменения в основной закон страны предполагают в том числе обнуление президентских сроков, что теоретически позволяет Путину оставаться главой государства до 2036 года. Конституционный суд признал обнуление законным.