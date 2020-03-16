Конституционный суд признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд проверил закон об изменении Конституции, предложенный президентом России, и признал, что он соответствует Основному закону. Об этом сообщается на сайте суда.

В частности, суд посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. В решении суда сказано, что человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока «вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность».

Общероссийские голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля. По данным источников «Медузы», голосование могут перенести на более поздний срок, но в Кремле говорят, что «для этого нет объективных показаний».

О предложении обнулить президентские сроки для Владимира Путина стало известно 10 марта во время рассмотрения законопроекта об изменении Конституции РФ. Сам Путин говорил, что обнуление сроков будет допустимо, если за это выскажется Конституционный суд. Если ограничения для Путина снимут, он потенциально сможет оставаться на посту президента до 2036 года.