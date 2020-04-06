Правительство России назвало максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для россиян, по которым возможна отсрочка в условиях пандемии коронавируса.

Ранее президент РФ в обращении к нации предлагал в качестве одной из антикризисных мер предоставить на полгода кредитные каникулы тем гражданам, чей месячный доход снизился более чем на 30%. Указ об этом был подписан 3 апреля.

Согласно постановлению, опубликованному 6 апреля на сайте кабинета министров, размер займа для отсрочки не может превышать:

по ипотечным кредитам — 1,5 миллиона рублей;

по автокредитам — 600 тысяч рублей;

по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей;

по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;

по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.