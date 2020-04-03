Россия отправит в Сербию вирусологов и врачей для борьбы с COVID-19

Минобороны России направит в Сербию 11 самолетов с врачами, вирусологами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает «Интерфакс». Первый самолет уже вылетел в Сербию.

В министерстве заявили, что направят в Сербию 87 военнослужащих, в том числе восемь врачебных бригад и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

В Сербии по состоянию на 3 апреля коронавирусную инфекцию диагностировали у 1171 человек, 31 из них умер.

В марте Россия направила в Италию военных врачей, вирусологов и эпидемиологов, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Источники итальянской газеты La Stampa предполагали, что президент России Владимир Путин решил помочь Италии, преследуя политические и дипломатические интересы. В МИД РФ заявили, что помощь Италии «не имеет никакой увязки с политической повесткой».

30 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия отправила в США самолет с медицинской техникой для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте говорили, что США закупили у России медицинские товары. В МИД РФ утверждают, что «гуманитарный груз» для США наполовину оплатили американцы, наполовину — Российский фонд прямых инвестиций.