Россия отправила в Италию вирусологов во главе с замначальника войск химзащиты. Они будут работать в самом пострадавшем от COVID-19 регионе

Российские военные специалисты готовятся к вылету в Италию с военного аэродрома Чкаловский, 22 марта 2020 года Алексей Ерешко / Минобороны России / AFP / Scanpix / LETA

Россия решила помочь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявили после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта. Первые транспортные самолеты Ил-76 Минобороны РФ прибыли на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре под Римом 22 марта. К ночи 24 марта в страну прилетели 14 российских военных самолетов. Сенатор Алексей Пушков заявил в твиттере, что власти Польши якобы не пустили самолеты России в свое воздушное пространство. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач это опроверг. Пушков удалил свой твит (он есть в кэше).

Россия направила в Италию военных врачей, вирусологов и эпидемиологов, имеющих опыт борьбы с эпидемиями по всему миру, говорили в Минобороны. На первых девяти самолетах в Италию прибыли около 100 военных специалистов и медиков, всего планировалось направить восемь мобильных бригад вирусологов и врачей. Российскую группу в Италии возглавил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Сергей Кикоть. В Минобороны отметили, что это ведущий разработчик и специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки.

В Италию направили 20 машин аэрозольной дезинфекции и одну из 15 лабораторий войск РХБЗ, говорил 23 марта начальник этого рода войск генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В Кремле отмечали, что также направят в Италию средства защиты и медицинское оборудование.

Российские вирусологи совершат 600-километровый марш по Италии, чтобы начать работу в Бергамо в Ломбардии, сообщил Сергей Кикоть, возглавляющий российскую группу. Этот район был определен после консультаций с итальянскими властями. Ломбардия считается крупнейшим центром вспышки COVID-19 в Италии — здесь обнаружили около половины всех случаев заражения в стране. По состоянию на 24 марта коронавирус в Ломбардии обнаружили у более 28,7 тысячи человек (в том числе у 6,5 тысячи человек в Бергамо), умерли 3776 человек. Для сравнения: по всей Италии вирус выявили у почти 64 тысяч человек, умерли 6077 человек. При этом в Ломбардии, как и во всей Италии, число выявленных случаев в последние дни снижается.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил Россию за помощь. Он лично встретил первые самолеты Минобороны РФ, прилетевшие на базу ВВС 22 марта. «Сегодня сюда прибывают девять российских самолетов. Что это значит? Что Италия не одинока, что мы прилагаем все свои силы, чтобы помочь нашим врачам, медсестрам, санитарам», — сказал Ди Майо 22 марта. В тот же день телеканал CNN сообщил, что Италия попросила Пентагон оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

Итальянская пресса восприняла приезд российских специалистов как «помощь Путина». Так, например, описала прибытие самолетов Минобороны экономическая газета Il Sole 24 Ore. Газета La Repubblica выпустила заметку под заголовком «Из России с любовью приходит помощь Путина», где сообщалось, что на автомобилях российских военных были наклейки с фразой «Из России с любовью». Римская газета Il Messaggero, в свою очередь, на основе пресс-релиза Минобороны РФ рассказала о вирусологах, прибывших в Италию. Многие издания сообщили о прибытии россиян лишь в новостях и онлайн-трансляциях.

В Кремле заявили, что помощь Италии не связана с санкциями против России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Москва, что за оказанную помощь Италия наложит вето на продление санкций. «Здесь, конечно, не может быть и речи о каких-то условиях или каких-то расчетах или надеждах. Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так», — сказал Песков.

Александр Бакланов При участии Виктора Давыдова