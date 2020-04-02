Госдепартамент заявил, что США купили у России медицинскую технику для борьбы с COVID-19. Кремль называл это гуманитарной помощью

США закупили у России медицинские товары для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

«В продолжение телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты», — говорится в заявлении Ортагус.

В нем также подчеркивается, что в прошлом США и Россия оказывали друг другу гуманитарную помощь в кризисных ситуациях и намерены делать это и в будущем.

О том, что Россия направила в США самолет с медицинской техникой для борьбы с COVID-19, 30 марта сообщил Дональд Трамп. «Россия прислала нам очень-очень большой самолет с грузом медицинского оборудования, что было очень мило», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 марта уточнил, что Трамп и Путин договорились об отправке медицинских товаров на время телефонного разговора 30 марта. Песков назвал это «помощью гуманитарного характера», которую «с признательностью» принял президент США.

В марте Россия направила 15 самолетов Минобороны и военных медиков в Италию. Источники итальянского издания La Stampa предполагали, что президент России Владимир Путин преследует политические и дипломатические интересы, помогая Италии. Российская сторона настаивала, что это бескорыстная помощь.