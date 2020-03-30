Путин поговорил по телефону с Трампом. Они обсудили нефть и коронавирус
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
В ходе разговора президенты обсудили борьбу с коронавирусом и возможности более тесного двустороннего взаимодействия по этому вопросу.
Помимо этого, Путин и Трамп «произвели обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти» и оговорились о проведении дальнейших консультаций между министерствами энергетики.
Разговор, как подчеркивает пресс-служба Кремля, состоялся по инициативе Вашингтона.
В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря.
К 30 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в США — более 145 тысяч.
На фоне замедления мировой экономики из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, нефть за март упала в цене в два раза — с 50 долларов за баррель в начале месяца до менее чем 25 в конце.