Путин поговорил по телефону с Трампом. Они обсудили нефть и коронавирус

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

В ходе разговора президенты обсудили борьбу с коронавирусом и возможности более тесного двустороннего взаимодействия по этому вопросу.

Помимо этого, Путин и Трамп «произвели обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти» и оговорились о проведении дальнейших консультаций между министерствами энергетики.

Разговор, как подчеркивает пресс-служба Кремля, состоялся по инициативе Вашингтона.

В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря.

К 30 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в США — более 145 тысяч.

На фоне замедления мировой экономики из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, нефть за март упала в цене в два раза — с 50 долларов за баррель в начале месяца до менее чем 25 в конце.