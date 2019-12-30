Белый дом: Путин и Трамп в ходе телефонной беседы обсуждали контроль за вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, состоявшегося 29 декабря, обсуждали в том числе вопрос контроля за вооружениями, сообщил Белый дом.

«Президенты обсудили состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

Ранее также сообщалось, что в ходе разговора президенты обсуждали борьбу с терроризмом. Путин, в частности, поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Спустя несколько часов после этого ФСБ отчиталась о задержании двух человек, планировавших теракты в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.

В августе 2019 года прекратил свое действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности, запрещающий разработку и использование ракет, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5000 километров. Уже через две недели после этого США испытали крылатую ракету; в октябре Путин заявил, что Россия начнет разработку новых ракет.

Инициатором расторжения договора был Трамп; США обвиняли Россию в его нарушении. Трамп позже заявлял о необходимости заключения нового аналогичного соглашения — с участием США, России, Китая и других стран.