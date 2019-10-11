Путин сообщил, что Россия будет строить ракеты средней и меньшей дальности. НАТО считает, что такие ракеты у РФ уже есть и нацелены на Европу
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), пишет «Интерфакс».
«Мы сейчас, конечно, будем над этим работать, раз они (РСМД) у американцев появились», — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Президент подчеркнул, что Россию «не радует» то, что США хотят разместить свои ракеты в Японии и Южной Корее.
В августе США впервые испытали крылатую ракету после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
После испытаний Владимир Путин призвал лидеров разных стран, в том числе входящих в НАТО, ввести мораторий на развертывание РСМД. В НАТО предложение отвергли, заявив, что на западе России уже развернуты ракеты, способные атаковать многие европейские столицы.