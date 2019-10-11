Путин сообщил, что Россия будет строить ракеты средней и меньшей дальности. НАТО считает, что такие ракеты у РФ уже есть и нацелены на Европу

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), пишет «Интерфакс».

«Мы сейчас, конечно, будем над этим работать, раз они (РСМД) у американцев появились», — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Президент подчеркнул, что Россию «не радует» то, что США хотят разместить свои ракеты в Японии и Южной Корее.

В августе США впервые испытали крылатую ракету после прекращения действия о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

После испытаний Владимир Путин призвал лидеров разных стран, в том числе входящих в НАТО, ввести мораторий на развертывание РСМД. В НАТО предложение отвергли, заявив, что на западе России уже развернуты ракеты, способные атаковать многие европейские столицы.