«Коммерсант»: Путин призвал страны НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран письмо с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С посланием ознакомился «Коммерсант».

О письме изданию анонимно рассказал дипломат из страны НАТО. По его словам, послание было отправлено 19 сентября, его получили все государства Североатлантического альянса. Опрос «Коммерсанта» показал, что Путин обратился также к лидерам стран, не входящих в НАТО, например, к Китаю.

В письме Путина говорится, что Россия пообещала не размещать РСМД в Европе или других регионах, пока этого не сделают США, но американцы отказались взять на себя аналогичные обязательства. Путин призвал другие страны поддержать российскую инициативу о моратории на размещение ракет.

Источник «Коммерсанта» в одной из стран, куда было отправлено письмо, заявил, что НАТО не рассматривает предложение Путина всерьез, поскольку считает, что Россия уже развернула на своей территории РСМД. При этом из послания Путина следует, что Москва готова обсуждать некие «верификационные меры» ради ввода моратория.

В августе 2019 года утратил силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между США и СССР в 1987 году. США первыми вышли из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Москва считает, что обвинения были лишь предлогом для разрыва договора.

В середине августа США провели первые испытания крылатой ракеты после прекращения действия ДРСМД. После этого Владимир Путин поручил «принять меры по симметричному ответу» на действия американцев.