Путин поручил подготовить «симметричный ответ» на испытания американской крылатой ракеты

Президент РФ Владимир Путин поручил МИДу «проанализировать уровень угрозы» в связи с проведенными США испытаниями крылатой ракеты и «принять меры по симметричному ответу».

Соответствующее заявление Путина было распространено после совещания с членами Совета безопасности, посвященного прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Путин также подчеркнул, что Россия «не хочет и не будет втягиваться в затратную для экономики гонку вооружений», но безопасность страны будет обеспечиваться.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный США и СССР в 1987 году, официально прекратил действие 2 августа. Договор запрещал разработку и использование ракет, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5000 километров.

Инициатором прекращения договора стал президент США Дональд Трамп. Он обвинил Москву в разработке оружия, нарушающего соглашение. Россия обвинения отвергла и в ответ обвинила в нарушениях США. Соединенные Штаты, по мнению российский стороны, специально инициировали прекращение действия договора, чтобы проводить испытания.

Первое после прекращения действия ДРСМД испытание крылатой ракеты США провели 19 августа.