США впервые испытали крылатую ракету после выхода из ДРСМД

США провели испытание крылатой ракеты, способной поражать цели на небольшом расстоянии. Как отмечает Defence News, это первый запуск, проведенный Вашингтоном после прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Испытание было проведено в Калифорнии, ракета поразила цель, находящуюся на расстоянии свыше 500 километров от места запуска. В Пентагоне подчеркнули, что ракета испытываемого типа не предназначена для несения ядерных зарядов.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил действие 2 августа. Он был заключен между США и СССР в 1987 году и запрещал разработку и использование ракет, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5000 километров.

Инициатором прекращения договора стал президент США Дональд Трамп. Он обвинил Москву в разработке оружия, нарушающего соглашение. Россия обвинения отвергла и в ответ обвинила в нарушениях США.

После выхода из соглашения Трамп высказывался о необходимости заключения нового аналогичного договора — с участием США, России, Китая и других стран.