Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Владимир Путин провел вечером 29 декабря телефонный разговор с Дональдом Трампом.

В ходе беседы президент РФ поблагодарил своего американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Трамп условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

О каких именно сведениях и предотвращенных преступлениях идет речь, в сообщении пресс-службы не говорится.

19 декабря на концерте в Кремле в канун Дня работника органов безопасности Владимир Путин заявлял, что с начала 2019 года в России были пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта.