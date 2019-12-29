ФСБ отчиталась о задержании двух россиян, готовивших теракт в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали 27 декабря двух россиян, подозреваемых в планировании теракта в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.

По данным спецслужбы, информация, способствовавшая поимке подозреваемых, была получена от американских партнеров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в террористической деятельности.

Пресс-релиз ФСБ был обнародован вскоре после сообщения Кремля о телефонной беседе Владимира Путина с Дональдом Трампом. В ходе нее президент РФ поблагодарил США за переданную спецслужбам информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Других подробностей пресс-служба президента не привела.

19 декабря Владимир Путин заявлял, что с начала 2019 года в России пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта.