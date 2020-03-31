Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19

Россия прислала в США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

«Россия прислала нам очень-очень большой самолет с грузом медицинского оборудования, что было очень мило», — рассказал Трамп, не уточнив подробностей.

Трамп добавил, что США получили помощь также из Китая и других стран, чему американский президент был «приятно удивлен».

30 марта Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили в том числе борьбу с COVID-19 и возможности более тесного взаимодействия по этому вопросу.

США на прошлой неделе вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 164 тысячи человек, шесть тысяч выздоровели, более трех тысяч умерли. Трамп предположил, что пик эпидемии в США наступит в середине апреля.

Власти США приняли пакет антикризисных мер на два триллиона долларов, чтобы поддержать экономику в условиях коронавируса и связанного с ним карантина. Эта программа помощи стала крупнейшей в истории США.