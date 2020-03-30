Дональд Трамп спрогнозировал пик коронавируса в США в середине апреля. Он надеется, что погибнет меньше 100 тысяч человек

Президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля , принятые в стране для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает CNBC. Первоначально Трамп рассчитывал, что ограничения отменят до Пасхи — 12 апреля.

Трамп предположил на пресс-конференции 29 марта, что пик распространения COVID-19 в США наступит через две недели. Он рассчитывает, что к 1 июня страна начнет восстанавливаться после эпидемии.

Президент США отметил, что, согласно моделированию, в США без ограничительных мер от коронавирусной инфекции могут погибнуть 2,2 миллиона человек. Трамп считает, что если в США число погибших не превысит 100 тысяч человек, это будет означать, что «мы хорошо поработали». Он подчеркнул, что по прогнозам в стране могут погибнуть от 100 тысяч до 200 тысяч человек.

США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране коронавирус обнаружили у 143 тысяч человек, погибли по меньшей мере 2400 человек.

Во всем мире по состоянию на утро 30 марта коронавирус обнаружили у более 720 тысяч человек. Умерли 34 тысячи человек, выздоровели более 150 тысяч человек.