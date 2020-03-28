Трамп подписал закон об антикризисных мерах на два триллиона долларов. Это крупнейшая программа поддержки экономики в истории США

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для поддержки экономики США на фоне коронавируса. Об этом он сообщил в твиттере.

Программа помощи предполагает, что каждый взрослый американец с доходом менее 99 тысяч долларов получит до 1200 долларов, а на каждого ребенка выделят по 500 долларов.

Также власти направят 117 миллиардов долларов на помощь больницам и 500 миллиардов на поддержку компаний, пострадавших от ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Принятая программа поддержки стала крупнейшей в истории США. До подписания Трампом она была одобрена Конгрессом.

В США коронавирусом заразились более 100 тысяч человек. Страна вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID-19.

Большинство штатов США ввели карантинные меры в связи с коронавирусом. Под них попали по меньшей мере 228 миллионов человек (всего в стране живут 330 миллионов).

На фоне эпидемии власти США зафиксировали рекордный рост числа заявок на пособие по безработице — с 300 тысяч до более чем трех миллионов за неделю.