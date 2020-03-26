В США число заявок на пособие по безработице за неделю выросло более чем в 11 раз — с 282 тысяч 14 марта до 3,283 миллиона 21 марта. Об этом сообщило министерство труда США.

3,283 миллиона заявок — это новый исторический максимум для США. Предыдущий был установлен в 1982 году и составлял 695 тысяч заявок.

Рекордный рост числа заявок на пособие по безработице объясняется влиянием, который оказывает на бизнес коронавирус и связанные с ним карантинные меры, заявило министерство труда.

Как отмечает Reuters, на фоне новостей о росте заявок на пособие по безработице доллар США подешевел к корзине основных валют, но американские биржевые индексы растут.

Количество заявок на пособие по безработице — наиболее оперативный индикатор состояния рынка труда США.

В феврале уровень безработицы в США находился на минимуме за последние 50 лет и составлял 3,5%. По некоторым оценкам, к маю он может достичь 13% — это максимум с 1930-х годов.

26 марта Сенат США одобрил пакет антикризисных мер стоимостью два триллиона долларов, включающий в себя повышение пособия по безработице и увеличение срока его выплаты. Теперь законопроект должна рассмотреть Палата представителей США, затем он поступит на подпись президенту.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на 25 марта в стране зафиксировано 54 тысячи случаев коронавируса, умерли 737 зараженных. По меньшей мере 200 миллионов человек (всего в США живут 330 миллионов) попали под карантинные меры.

Читайте также Экономисты предлагают по примеру США выплатить каждому россиянину десять тысяч рублей на борьбу с эпидемией Властям идея пока не нравится