Сенат одобрил программу поддержки США на два триллиона долларов. В стране от коронавируса погибли больше тысячи человек

Сенат Конгресса США единогласно проголосовал за законопроект о мерах экономической поддержки компаний, жителей и системы здравоохранения США на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Законопроект предполагает выделение 2,2 триллиона долларов — это крупнейшая программа поддержки в истории США. Программа предполагает, что каждый взрослый американец получит до 1200 долларов, а на каждого ребенка выделят по 500 долларов.

После одобрения в Сенате законопроект должна рассмотреть Палата представителей. Затем документ поступит к президенту США Дональду Трампу, который уже заявил, что готов сразу подписать пакет поправок.

В США коронавирус к 26 марта обнаружили у более 69 тысяч человек. Вечером 25 марта число погибших от COVID-19 превысило одну тысячу человек.

Во всем мире коронавирус обнаружили у более 470 тысяч человек. С начала эпидемии погибли более 21 тысячи человек. Больше всего заболевших в Китае (81,7 тысячи человек), Италии (74,3 тысячи человек) и США (69,1 тысячи).