В Италии из-за коронавируса каждый день умирают сотни людей. Власти радикально повышают штрафы за нарушение карантина, эксперты обещают обвал экономики

ВОЗ заявила о скором достижении пика эпидемии коронавируса в Италии

В Италии количество новых случаев заболевания COVID-19 стабилизировалось на уровне от пяти до пяти с половиной тысяч человек в день. Максимальное число новых случаев заболевания (6557) и смертей (793) было зафиксировано 21 марта, после чего эти показатели перестали расти. Всего в стране к 25 марта зарегистрировали 69,1 тысячи случаев заболевания — при этом глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли выразил мнение, что реальное число заболевших может быть в 10 раз больше, но у остальных болезнь протекает бессимптомно.

Заместитель главы ВОЗ Раньери Герра 25 марта назвал замедление темпов роста положительным фактором и выразил уверенность, что пик заболеваемости может быть достигнут уже на этой неделе, и в ближайшие 5-6 дней начнется снижение. Вслед за этим, еще через несколько дней, по его словам, должны начать падать и показатели смертности.