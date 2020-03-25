В Италии из-за коронавируса каждый день умирают сотни людей. Власти радикально повышают штрафы за нарушение карантина, эксперты обещают обвал экономики
ВОЗ заявила о скором достижении пика эпидемии коронавируса в Италии
В Италии количество новых случаев заболевания COVID-19 стабилизировалось на уровне от пяти до пяти с половиной тысяч человек в день. Максимальное число новых случаев заболевания (6557) и смертей (793) было зафиксировано 21 марта, после чего эти показатели перестали расти. Всего в стране к 25 марта зарегистрировали 69,1 тысячи случаев заболевания — при этом глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли выразил мнение, что реальное число заболевших может быть в 10 раз больше, но у остальных болезнь протекает бессимптомно.
Заместитель главы ВОЗ Раньери Герра 25 марта назвал замедление темпов роста положительным фактором и выразил уверенность, что пик заболеваемости может быть достигнут уже на этой неделе, и в ближайшие 5-6 дней начнется снижение. Вслед за этим, еще через несколько дней, по его словам, должны начать падать и показатели смертности.
Правительство Италии увеличило штрафы за нарушение карантина в 15 раз
Премьер-министр страны Джузеппе Конте 24 марта объявил о многократном повышении штрафов за нарушение режима карантина — теперь они будут составлять от 400 до 3000 евро. Ранее максимальная сумма была ограничена 206 евро. С 10 марта, когда ввели карантин, полиция выявила более 60 тысяч случаев его нарушения. Если нарушить карантин при наличии подтвержденного диагноза COVID-19, можно получить до пяти лет тюрьмы.
В то же время в телеобращении к нации Конте опроверг распространенную СМИ информацию о том, что правительство намеревается продлить карантин до 31 июля. По его словам, до этой даты будет действовать режим чрезвычайной ситуации, но он никак не связан с запретом на передвижение, и ограничительные меры, вероятно, будут сняты гораздо раньше.
Экономика Италии может обрушиться из-за остановки большей части производств. Но профсоюзы требуют закрыть еще больше
Аналитики банка Goldman Sachs в новом отчете, опубликованном 24 сентября, спрогнозировали падение ВВП Италии по итогам года на 11,6% — всего неделю назад аналогичный прогноз предсказывал уменьшение экономики лишь на 3,4%. Министр экономики Роберто Гуальтьери признал, что в любом случае падение составит «несколько процентных пунктов» и заявил, что в начале апреля правительство попросит парламент поднять планку бюджетного дефицита для увеличения трат на восстановление экономики.
В то же время профсоюзы считают, что безопасность сотрудников предприятий, которые продолжают свою работу, обеспечивается недостаточно, и призывают в связи с этим до нормализации обстановки закрыть еще больше производств. Профсоюзы угрожали масштабной забастовкой 25 марта с участием работников целого ряда отраслей промышленности, но после переговоров с правительством она была отложена.