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Месса в Италии во время эпидемии коронавируса. Фотография
17:52, 15 марта 2020
Источник: Meduza
В Италии из-за эпидемии коронавируса введены
жесткие карантинные меры
, они распространяются и на церковные мессы. Так, Ватикан
объявил
, что все богослужения, предшествующие Пасхе, придется проводить без верующих. В коммуне Кредиро-Руббьано (Ломбардия) нашли выход. По призыву священника Джузеппе Корбари прихожане прислали свои фотографии и снимки своих близких, чтобы церковь не пустовала даже в такое время.
Claudio Furlan / LaPresse / ZUMA / Scanpix / LETA
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