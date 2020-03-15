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Месса в Италии во время эпидемии коронавируса. Фотография

Источник: Meduza
В Италии из-за эпидемии коронавируса введены <a href="https://meduza.io/feature/2020/03/13/v-italii-bolshe-12-tysyach-zarazhennyh-koronavirusom-bolnitsy-ne-spravlyayutsya-s-naplyvom-patsientov-vrachi-vynuzhdeny-vybirat-kogo-lechit-a-kogo-net" target="_blank">жесткие карантинные меры</a>, они распространяются и на церковные мессы. Так, Ватикан <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-15/vatican-s-holy-week-to-proceed-but-without-public-amid-virus" target="_blank">объявил</a>, что все богослужения, предшествующие Пасхе, придется проводить без верующих. В коммуне Кредиро-Руббьано (Ломбардия) нашли выход. По призыву священника Джузеппе Корбари прихожане прислали свои фотографии и снимки своих близких, чтобы церковь не пустовала даже в такое время.
В Италии из-за эпидемии коронавируса введены жесткие карантинные меры, они распространяются и на церковные мессы. Так, Ватикан объявил, что все богослужения, предшествующие Пасхе, придется проводить без верующих. В коммуне Кредиро-Руббьано (Ломбардия) нашли выход. По призыву священника Джузеппе Корбари прихожане прислали свои фотографии и снимки своих близких, чтобы церковь не пустовала даже в такое время.
Claudio Furlan / LaPresse / ZUMA / Scanpix / LETA