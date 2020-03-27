Перейти к материалам
новости

В Нью-Йорке на улицы вывезли мобильные рефрижераторы для тел умерших Город готовится к резкому росту смертей от COVID-19. Фотография

Источник: Meduza
Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года <a href="https://edition.cnn.com/2020/03/26/us/makeshift-morgues-coronavirus-new-york/index.html?fbclid=IwAR3JxuL7nwocuX_r3DuEstJ08c9NCh5GXzpdsUzP2Vr0PQoHPlGyxpHX-VY" target="_blank">появились</a> мобильные морги. На фото рефрижераторы для хранения тел у больничного комплекса Bellevue. По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксированы более 37 тысяч случаев заражения коронавирусом, 385 человек умерли.
Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года появились мобильные морги. На фото рефрижераторы для хранения тел у больничного комплекса Bellevue. По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксированы более 37 тысяч случаев заражения коронавирусом, 385 человек умерли.
Peter Foley / EPA / Scanpix / LETA