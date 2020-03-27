Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
новости
В Нью-Йорке на улицы вывезли мобильные рефрижераторы для тел умерших
Город готовится к резкому росту смертей от COVID-19. Фотография
07:43, 27 марта 2020
Источник: Meduza
Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года
появились
мобильные морги. На фото рефрижераторы для хранения тел у больничного комплекса Bellevue. По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксированы более 37 тысяч случаев заражения коронавирусом, 385 человек умерли.
Peter Foley / EPA / Scanpix / LETA
Напишите нам