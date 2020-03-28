Число заболевших COVID-19 в США превысило 100 тысяч человек. Италия побила суточный рекорд по смертности от коронавируса

Общее число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 600 тысячам человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. 131 тысяча зараженных выздоровела, 27 тысяч умерли.

В США, которые вышли на первое место в мире по заболеваемости COVID-19, коронавирусом заразились уже почти 105 тысяч человек. Из них 894 выздоровели, 1707 умерли.

На второе место по заболеваемости COVID-19 вышла Италия. Там выявлено почти 87 тысяч случаев инфекции, 11 тысяч случаев выздоровления и девять тысяч случаев смерти.

27 марта Италия побила суточный рекорд по числу умерших от коронавируса. В стране было зафиксировано 969 смертей. Как отмечает итальянское агентство ANSA, ни в одной стране еще не регистрировали столько жертв за сутки с начала распространения COVID-19.