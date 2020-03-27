США вышли на первое место в мире по заболеваемости COVID-19, обогнав Китай

США 26 марта вышли на первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

На момент написания новости в США зафиксировано 82 404 случая заражения коронавирусом. 1178 зараженных умерли, 619 вылечились.

Китай, который с начала эпидемии лидировал по числу случаев коронавируса, опустился на второе место. Там COVID-19 заболели 81 782 человек, умерли 3291 человек, выздоровели 74 181 человек.

Италия находится на третьем месте по заболеваемости и на первом — по числу смертей. В этой стране коронавирусом заразились 80 589 человек, умерли 8215 человек, выздоровели 10 361 человек.

Россия, по данным университета Джона Хопкинса, находится на 39-м месте по числу заболевших COVID-19. На 26 марта инфекция выявлена у 840 жителей страны.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч человек.

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