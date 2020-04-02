МИД РФ признал, что гуманитарный груз из России в США был оплачен американской стороной, но только наполовину.

Как сообщила журналистам официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, вторую часть груза оплатил государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Мы отметили заявление Государственного департамента США относительно важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом. В частности, в нем было сказано, что „обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и, без сомнений, вновь будут ее оказывать в будущем; время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас“. Полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе!» — цитирует заявление Захаровой ТАСС.

Обновлено. В заявлении РФПИ, поступившем в редакцию «Медузы», говорится следующее: «Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости».

30 марта стало известно, что Россия отправила в США самолет с медицинской техникой для борьбы с COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл его «помощью гуманитарного характера». Однако позже Госдепартамент сообщил, что медицинские товары были закуплены американской стороной у России.

До этого Россия отправляла 15 самолетов с военными медиками и оборудованием в Италию. Местная пресса писала, что российские поставки оказались на 80% бесполезны для страны и якобы Владимир Путин преследует политические цели, помогая Италии. Москва настаивала, что это бескорыстная помощь.