Итальянцы попытались сварить борщ для российских врачей. Они очень, очень старались

Российский вирусолог Александр Семенов прямо сейчас находится в Италии — помогает местным врачам в разгар пандемии коронавируса. Итальянцы попытались отблагодарить своих зарубежных коллег и как сумели приготовили борщ. А рядом поставили табличку с надписью «Извини это первый раз».

По словам Семенова, вместо борща у повара получился обычный свекольник, а вернее, «свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне». Но никто не расстроился.

Во-первых, было «очень вкусно». Во-вторых, как отметил вирусолог, «все соскучились по домашней еде» — и потому суп был как нельзя кстати. Семенов назвал это маленьким праздником и огромным сюрпризом «для всех ребят».