Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Российские военные дезинфицируют пансионаты в Ломбардии
1 минута
18:23, 31 марта 2020
Россия в конце марта направила в Италию группу врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны для помощи в дезинфекции лечебных учреждений от коронавируса. Россияне работают в Ломбардии — наиболее пострадавшем от эпидемии COVID-19 регионе Италии. Помимо переброски специалистов, Россия поставила в Италию оборудование для дезинфекции и диагностики. Итальянская пресса
называла
помощь «малополезной», полагая, что она преследует, в первую очередь, политические цели.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам