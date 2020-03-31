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Российские военные дезинфицируют пансионаты в Ломбардии

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Россия в конце марта направила в Италию группу врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны для помощи в дезинфекции лечебных учреждений от коронавируса. Россияне работают в Ломбардии — наиболее пострадавшем от эпидемии COVID-19 регионе Италии. Помимо переброски специалистов, Россия поставила в Италию оборудование для дезинфекции и диагностики. Итальянская пресса называла помощь «малополезной», полагая, что она преследует, в первую очередь, политические цели.
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