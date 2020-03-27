Baza сообщила о выдаче спецпропусков сотрудникам экстренных служб на случай карантина в Москве. Власти это отрицают
Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы для въезда и выезда из города является ложной. Об этом сообщил московский антикоронавирусный штаб.
В штабе рекомендовали доверять только официальным источникам информации.
Ранее 27 марта телеграм-канал Baza сообщил о том, что пропуска, позволяющие беспрепятственно передвигаться по городу, в том числе заходить в метро и другой общественный транспорт, получили сотрудники всех экстренных служб Москвы. Как утверждало издание, «документом, возможно, придется воспользоваться уже в самое ближайшее время, если будет принято решение о закрытии Москвы на карантин».
С 28 марта по 5 апреля в Москве будет прекращена работа всех предприятий и бизнесов за исключением продовольственных магазинов, банков, аптек, а также государственных органов. Общественный транспорт при этом будет работать, гражданам не запрещается выходить из дома и передвигаться по городу.
19 марта Baza писала, что в мэрии приняли решение закрыть город на карантин, когда число подтвержденных случаев коронавируса превысит 800 человек. На 27 марта в Москве насчитывается 703 случая заболевания COVID-19.