Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
В Новой Москве строят больницу для пациентов с коронавирусом. Вот что успели сделать за 12 дней
1 минута
13:45, 24 марта 2020
В Новой Москве 12 марта начали строить больницу для зараженных коронавирусом. 24 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «на сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40%». Больница рассчитана более чем на 500 пациентов. На стройплощадке, сообщил Собянин, работают пять тысяч человек (и вот
как их мотивируют
). Мэр Москвы пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что больницу достроят за три недели. «Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем», —
сказал
Собянин на встрече с Путиным.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам