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«Закопаем вирус вместе с короной!». Плакаты на стройке инфекционной больницы в Новой Москве призывают рабочих ускориться

Источник: Meduza
Власти Москвы 12 марта <a href="https://meduza.io/news/2020/03/12/v-novoy-moskve-nachali-stroit-bolnitsu-dlya-gospitalizirovannyh-iz-za-koronavirusa" target="_blank">объявили</a>, что на южной границе Новой Москвы построят больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Больница, которую строят около деревни Голохвастово, займет 43 гектара и сможет принять 500-600 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что строительство завершат к середине апреля. 21 марта журналисты заметили агитационные плакаты, призывающие строителей ускорить работы.
Власти Москвы 12 марта объявили, что на южной границе Новой Москвы построят больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Больница, которую строят около деревни Голохвастово, займет 43 гектара и сможет принять 500-600 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что строительство завершат к середине апреля. 21 марта журналисты заметили агитационные плакаты, призывающие строителей ускорить работы.
Кирилл Зыков / Агентство «Москва»