Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
«Закопаем вирус вместе с короной!». Плакаты на стройке инфекционной больницы в Новой Москве призывают рабочих ускориться
13:13, 21 марта 2020
Источник: Meduza
Власти Москвы 12 марта
объявили
, что на южной границе Новой Москвы построят больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Больница, которую строят около деревни Голохвастово, займет 43 гектара и сможет принять 500-600 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что строительство завершат к середине апреля. 21 марта журналисты заметили агитационные плакаты, призывающие строителей ускорить работы.
Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
Напишите нам