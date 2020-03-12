В Новой Москве начали строить больницу для госпитализированных из-за коронавируса

В Новой Москве началось строительство инфекционной больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

«Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией, здравоохранение переведено на повышенный режим готовности. Созданы дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии», — сказал Собянин.

Он добавил, что «при необходимости» власти Москвы ужесточат меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, напомнив, что 10 марта мэрия запретила массовые мероприятия.

По словам Собянина, «самое главное для нас — это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе» (цитата по «Интерфаксу»).

Больницу, о которой Собянин объявил 10 марта, строят вблизи деревни Голохвастово в Троицком административном округе, она будет состоять из быстровозводимых нескольких корпусов, уточняет агентство. Учреждение рассчитано на 500 мест, в том числе 250 мест реанимации.

В начале марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Все, кто приехал в Москву из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, должны «обеспечить самоизоляцию на дому» на 14 дней. Аналогичный режим с запретом массовых мероприятий с 13 марта действует в Подмосковье.