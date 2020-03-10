В Москве построят новую больницу для госпитализированных из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на территории «новой Москвы» построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы в рамках режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Больница появится в поселении Вороновское, вблизи деревни Голохвастово (карта). Она получит «самое современное» медицинское оборудованием, отметил глава города. Она будет находиться под охраной.

Мобильный госпиталь расположится в 250 метрах от жилых домов. Собянин заверил, что больница не опасна для местных жителей.

Мэр Москвы отметил, что в городе выявлены единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией, но в больницы кладут как заболевших, так и тех, кто с ними контактировал, если у них есть признаки ОРВИ. «Разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий», — сказал Собянин.

В России по состоянию на утро 10 марта зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.

5 марта Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Все, кто приехал в Москву из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, должны «обеспечить самоизоляцию на дому» на 14 дней.