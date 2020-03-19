Baza сообщила о планах мэрии Москвы закрыть город, когда коронавирусом заразятся 800 человек. Власти назвали это клеветой

В мэрии Москвы 19 марта прошло совещание, на котором обсуждался план фактически полного закрытия столицы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Baza.

План предусматривает введение комендантского часа, прекращение работы общественного транспорта, запрет на въезд и выезд из города и закрытие всех организаций за исключением предприятий обеспечения и экстренных служб.

Как утверждает Baza, по итогам совещания было принято решение привести этот план в действие, если число заболевших превысит 800 человек.

В пресс-службе мэрии Москвы заявили, что не проводили совещаний о введении карантина и назвали публикацию «клеветой».

17 марта «Ведомости» со ссылкой на источники также писали о том, что власти готовятся к режиму ЧС, который предусматривает прекращение работы общественного транспорта и запрет на въезд и выезд из города. Мэрия назвала это ложью.

Сейчас в Москве 98 подтвержденных случаев коронавируса.