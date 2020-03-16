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Обновленный список стран, после прибытия из которых москвичи должны самоизолироваться. Теперь там вся Европа

Источник: Meduza
Мэр Москвы Сергей Собянин <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/21-YM.pdf" target="_blank">расширил список стран</a>, после возвращения из которых все жители города должны отправиться на двухнедельную самоизоляцию — не ходить на работу и учебу, а также минимизировать посещение общественных мест. Теперь в этом списке все страны Европы.
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил список стран, после возвращения из которых все жители города должны отправиться на двухнедельную самоизоляцию — не ходить на работу и учебу, а также минимизировать посещение общественных мест. Теперь в этом списке все страны Европы.

Фото в анонсе: Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETO