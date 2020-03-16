Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Обновленный список стран, после прибытия из которых москвичи должны самоизолироваться. Теперь там вся Европа
14:33, 16 марта 2020
Источник: Meduza
Мэр Москвы Сергей Собянин
расширил список стран
, после возвращения из которых все жители города должны отправиться на двухнедельную самоизоляцию — не ходить на работу и учебу, а также минимизировать посещение общественных мест. Теперь в этом списке все страны Европы.
Фото в анонсе: Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETO
Напишите нам