У нас есть пациенты старше 65 лет, но их болезнь не протекает тяжело. В Москве нет ни одного пациента на . Девять человек в реанимации, но они не в критическом состоянии. Мы не можем удержать пациентов от побега — что мы им, руки будем выворачивать? Мы с ними разговариваем, но они нас не слышат и не понимают, что являются ходячим биологическим оружием. Со многими другими — наоборот: они жалуются на недостаточное внимание, хотя вирус у них не подтвержден. А потом пишут в фейсбуке: «Меня никто не лечит». Мы не знаем, когда будет пик эпидемии. Просто делаем свою работу, в ней ничего не меняется. Сейчас модно ругать систему здравоохранения, но у нас отлично работающая команда. Я восхищаюсь врачами — они работают сверхурочно, волонтеры идут в больницу. СМИ должны остановить истерику: паника мешает, из-за нее обращаются в поликлиники без повода, поглощая ресурсы. Не нужно носить маски здоровым — они не помогают. Если вы болеете или контактировали с заболевшим — только самоизоляция, сейчас это самая эффективная мера. Как врач я за то, чтобы город закрыли. Весь вопрос — в цене закрытия. Весь вопрос — где та сверхмера.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA