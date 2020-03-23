Полиция Черногории задержала россиянку за дезинформацию о коронавирусе. Она написала про тысячу зараженных в стране
В Черногории задержали гражданку России за распространение ложной информации о зараженных коронавирусом. Об этом сообщила местная телерадиокомпания RTCG со ссылкой на полицию.
35-летнюю россиянку А. Г. задержали в городе Тиват. Она якобы написала в соцсетях, что в Черногории коронавирусом заразились около тысячи человек, шестеро из которых умерли, и что страну ждет такой же сценарий эпидемии, как в Италии. Также женщина написала, что персонал черногорского отеля Avala заражен коронавирусом и госпитализирован.
Гражданку России заподозрили в попытке посеять панику. В ближайшее время задержанная предстанет перед прокурором в городе Котор. Какое наказание ей грозит, не уточняется.
Посольство России в Черногории подтвердило ТАСС информацию о задержании россиянки. «Уроженка Москвы А. Г. 1985 года рождения была отправлена на карантин, принимается решение о дальнейшей мере пресечения. Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию», — сказал представитель посольства.
По официальным данным Института общественного здоровья Черногории на 23 марта, в стране зафиксированы 22 случая заражения коронавирусом, один зараженный умер.
В России полиция начала составлять административные протоколы на граждан за распространение ложной информации о коронавирусе. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить фейки об инфекции. По данным ведомства, к 23 марта требование выполнили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram.