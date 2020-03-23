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Полиция Черногории задержала россиянку за дезинформацию о коронавирусе. Она написала про тысячу зараженных в стране

Источник: RTCG
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В Черногории задержали гражданку России за распространение ложной информации о зараженных коронавирусом. Об этом сообщила местная телерадиокомпания RTCG со ссылкой на полицию.

35-летнюю россиянку А. Г. задержали в городе Тиват. Она якобы написала в соцсетях, что в Черногории коронавирусом заразились около тысячи человек, шестеро из которых умерли, и что страну ждет такой же сценарий эпидемии, как в Италии. Также женщина написала, что персонал черногорского отеля Avala заражен коронавирусом и госпитализирован.

Гражданку России заподозрили в попытке посеять панику. В ближайшее время задержанная предстанет перед прокурором в городе Котор. Какое наказание ей грозит, не уточняется.

Посольство России в Черногории подтвердило ТАСС информацию о задержании россиянки. «Уроженка Москвы А. Г. 1985 года рождения была отправлена на карантин, принимается решение о дальнейшей мере пресечения. Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию», — сказал представитель посольства.

По официальным данным Института общественного здоровья Черногории на 23 марта, в стране зафиксированы 22 случая заражения коронавирусом, один зараженный умер.

В России полиция начала составлять административные протоколы на граждан за распространение ложной информации о коронавирусе. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить фейки об инфекции. По данным ведомства, к 23 марта требование выполнили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
438
1
17
🇨🇳 Китай
81 397
3 265
72 362
🇮🇹 Италия
59 138
5 476
7 024
🇺🇸 США
33 272
417
0
🇪🇸 Испания
28 768
1 772
2 575
🇩🇪 Германия
24 873
94
266
🇮🇷 Иран
21 638
1 685
7 931
🇫🇷 Франция
16 176
674
2 206
🇰🇷 Южная Корея
8 897
104
2 909
🇨🇭 Швейцария
7 245
98
131
🇬🇧 Великобритания
5 741
282
67
...
...
...
...
📝 Всего в мире
336 026
14 633
97 705
Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено 23.03.2020 в 17:00 по московскому времени

Коронавирус в России