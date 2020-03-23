Полиция Черногории задержала россиянку за дезинформацию о коронавирусе. Она написала про тысячу зараженных в стране

В Черногории задержали гражданку России за распространение ложной информации о зараженных коронавирусом. Об этом сообщила местная телерадиокомпания RTCG со ссылкой на полицию.

35-летнюю россиянку А. Г. задержали в городе Тиват. Она якобы написала в соцсетях, что в Черногории коронавирусом заразились около тысячи человек, шестеро из которых умерли, и что страну ждет такой же сценарий эпидемии, как в Италии. Также женщина написала, что персонал черногорского отеля Avala заражен коронавирусом и госпитализирован.

Гражданку России заподозрили в попытке посеять панику. В ближайшее время задержанная предстанет перед прокурором в городе Котор. Какое наказание ей грозит, не уточняется.

Посольство России в Черногории подтвердило ТАСС информацию о задержании россиянки. «Уроженка Москвы А. Г. 1985 года рождения была отправлена на карантин, принимается решение о дальнейшей мере пресечения. Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию», — сказал представитель посольства.

По официальным данным Института общественного здоровья Черногории на 23 марта, в стране зафиксированы 22 случая заражения коронавирусом, один зараженный умер.

В России полиция начала составлять административные протоколы на граждан за распространение ложной информации о коронавирусе. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить фейки об инфекции. По данным ведомства, к 23 марта требование выполнили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 438 1 17 🇨🇳 Китай 81 397 3 265 72 362 🇮🇹 Италия 59 138 5 476 7 024 🇺🇸 США 33 272 417 0 🇪🇸 Испания 28 768 1 772 2 575 🇩🇪 Германия 24 873 94 266 🇮🇷 Иран 21 638 1 685 7 931 🇫🇷 Франция 16 176 674 2 206 🇰🇷 Южная Корея 8 897 104 2 909 🇨🇭 Швейцария 7 245 98 131 🇬🇧 Великобритания 5 741 282 67 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 336 026 14 633 97 705 Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено 23.03.2020 в 17:00 по московскому времени