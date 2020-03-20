Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить ложную информацию о коронавирусе

Роскомнадзор обратился к руководству ряда СМИ и соцсетей с требованием удалить недостоверную информацию, связанную с коронавирусом.

На сайте Роскомнадзора сказано, что такое требование направили в редакции радиостанции «Эхо Москвы» и интернет-газеты «Говорит Магадан». В отношении них намерены возбудить административное дело о распространении . В Роскомнадзоре не уточнили, о какой информации идет речь.

Также Роскомнадзор потребовал удалить недостоверные сведения в YouTube, «ВКонтакте» и Instagram.

Обновление. В издании «Говорит Магадан» сообщили, что на редакцию завели административное дело из-за новости «о смерти человека от коронавирусной инфекции». При этом издание сообщало о смерти человека, у которого лишь подозревали коронавирус. В «Эхе Москвы» рассказали, что по требованию Роскомнадзора удалили с сайта интервью, вышедшее в программе «Особое мнение».

Ранее за распространение ложной информации об эпидемии коронавируса начали штрафовать граждан России.