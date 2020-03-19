Жительнице Амурской области грозит штраф за распространение фейков о коронавирусе

Правоохранительные органы Амурской области составили административный протокол на жительницу города Свободный, которая распространяла в соцсетях недостоверную информацию об эпидемии коронавируса.

По данным областного управления МВД, женщина публиковала сообщения о заболевших в Приамурье, что не соответствует действительности.

Согласно , ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Когда административное дело будет рассматриваться в суде, не сообщается.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 марта, в России выявлены 147 случаев заражения коронавирусом.