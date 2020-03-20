Правительство разработало антикризисный план по поддержке экономики и граждан во время пандемии. Вот его главные пункты

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Правительство РФ подготовило дополнительные меры поддержки экономики и граждан во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК, ссылаясь на копию антикризисного плана.

Правительство намерено поддержать россиян, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто не работает, организуют курсы повышения квалификации и общественные работы.

Также правительство предлагает:

упростить доступ иностранных лекарств и медизделий на российский рынок;

частично отменить преференции для российских фармкомпаний на госторгах;

ввести нулевую таможенную пошлину на ряд лекарств и медизделий;

контролировать цены на продовольствие и товары первой необходимости;

освободить с 25 марта по 25 апреля грузовики с продуктами, детскими товарами и лекарствами от весового контроля;

временно перестать брать плату с водителей грузовиков в систему (в «Платоне» говорят, что не получали таких распоряжений);

субсидировать ставки кредитов предприятий;

обнулить ввозные пошлины на товары, которые утвердит правительство;

при необходимости ограничить экспорт товаров;

компенсировать убытки транспортных и туристических компаний;

поддержать культурные и спортивные учреждения;

предоставить лизинговым компаниям докапитализацию;

отсрочить на три месяца уплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса;

временно отсрочить или запретить плату за аренду площадей у государства;

субсидировать процентные ставки кредитов строительных компаний.

Правительство России 16 марта объявило о мерах поддержки экономики и граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. В число предложенных мер вошли создание антикризисного фонда на 300 миллиардов рублей, налоговые льготы для туроператоров и авиакомпаний, отмена ограничений для транспорта торговых сетей в городах. Также российские власти разрешили доставку безрецептурных лекарств, заказанных в интернете.

Александр Бакланов