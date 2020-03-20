Правительство разработало антикризисный план по поддержке экономики и граждан во время пандемии. Вот его главные пункты
Правительство РФ подготовило дополнительные меры поддержки экономики и граждан во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК, ссылаясь на копию антикризисного плана.
Правительство намерено поддержать россиян, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто не работает, организуют курсы повышения квалификации и общественные работы.
Также правительство предлагает:
- упростить доступ иностранных лекарств и медизделий на российский рынок;
- частично отменить преференции для российских фармкомпаний на госторгах;
- ввести нулевую таможенную пошлину на ряд лекарств и медизделий;
- контролировать цены на продовольствие и товары первой необходимости;
- освободить с 25 марта по 25 апреля грузовики с продуктами, детскими товарами и лекарствами от весового контроля;
- временно перестать брать плату с водителей грузовиков в систему «Платон» (в «Платоне» говорят, что не получали таких распоряжений);
- субсидировать ставки кредитов предприятий;
- обнулить ввозные пошлины на товары, которые утвердит правительство;
- при необходимости ограничить экспорт товаров;
- компенсировать убытки транспортных и туристических компаний;
- поддержать культурные и спортивные учреждения;
- предоставить лизинговым компаниям докапитализацию;
- отсрочить на три месяца уплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса;
- временно отсрочить или запретить плату за аренду площадей у государства;
- субсидировать процентные ставки кредитов строительных компаний.
Правительство России 16 марта объявило о мерах поддержки экономики и граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. В число предложенных мер вошли создание антикризисного фонда на 300 миллиардов рублей, налоговые льготы для туроператоров и авиакомпаний, отмена ограничений для транспорта торговых сетей в городах. Также российские власти разрешили доставку безрецептурных лекарств, заказанных в интернете.