На главного инфекциониста Ставрополья, заразившуюся коронавирусом, завели уголовное дело. После возвращения из Испании она продолжала ходить на работу
Обновление. По данным РИА Новости, Ирина Санникова исключена из списка главных внештатных инфекционистов Минздрава Ставрополья.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края, профессора местного медицинского университета Ирины Санниковой. Оно расследуется по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».
Санникову подозревают в нарушении условий самоизоляции после возвращения из Европы. С 6 по 9 марта она ездила в Испанию, о чем не сообщала своему руководству, пишет РБК. Когда она вернулась в Россию, то продолжила ходить на работу, хотя должна была провести две недели в самоизоляции. По данным СК, вместо этого врач вела «обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства».
17 марта Ирину Санникову госпитализировали. Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию COVID-19. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил 21 марта, что пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Всех, кто контактировал с заболевшей женщиной, после обследования отправили на самоизоляцию. Экспресс-тесты выявили возможное наличие вируса у 11 коллег Санниковой, пишет «Коммерсант». Их анализы направили на проверку в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.
«Я виновата», — заявила Ирина Санникова 21 марта изданию «Подъём» после того, как о ее случае сообщили СМИ. Говоря о своем состоянии, она сказала: «Мне плохо». У Санниковой, по данным «Комсомольской правды», двусторонняя пневмония, из-за чего она иногда использует кислородную маску.
Ирина Санникова — доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Работает в вузе с 1993 года. В 2005 году ее удостоили звания «Заслуженный врач России».