Россиян начали наказывать за «слухи о коронавирусе» и нарушение режима самоизоляции

Жителей регионов России начали привлекать к ответственности за действия, так или иначе связанные с распространением коронавируса.

Так, в Ставропольском крае завели дела в отношении тех, кто нарушил режим самоизоляции. Об этом со ссылкой на зампреда краевого правительства Юрия Скворцова сообщает «Интерфакс».

«Да, уже есть возбужденные дела», — сказал чиновник в ответ на вопрос, «может ли быть ответственность в соответствии с административным и уголовным кодексом за нарушение режима самоизоляции» (цитата по «Интерфаксу»).

Скворцов не сообщил, идет речь об административных или об уголовных делах.

Штраф из-за распространения «заведомо недостоверной общественно значимой информации» грозит жителю Уссурийска . По данным полиции, 26-летний мужчина «распространял слухи о заразившихся коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска».

«Интерфакс» также пишет об административных делах из-за ложной информации об инфекции в Амурской области и в Татарстане (по одному в каждом регионе).

В России COVID-19 подтвердили у 253 человек, как передает оперативный штаб, в Москве выздоровели 8 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор 21 марта к 12:00 мск о новых случаях заболевания не сообщал. Под наблюдением врачей по данным на 20 марта оставались 36,5 тысячи человек, с начала февраля прибывших в Россию из-за границы.