РБК: полиция готовится к введению комендантского часа в Москве

Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов поручил до 31 марта разработать план по обеспечению охраны общественного порядка на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в российской столице.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию распоряжения главы московской полиции от 19 марта, подлинность которого изданию подтвердили три источника.

В документе поручено предусмотреть мероприятия на случай ограничения въезда и выезда автотранспорта из Москвы, а также на случай введения комендантского часа — запрета выхода на улицу без специального разрешения. Для этого также предлагается создать резерв с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины.

В пресс-службе полиции РБК заявили, что в целях надлежащего расчета сил и технических средств ГУВД обязано проработать все организационные мероприятия в соответствии с законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

19 марта издание Baza сообщало, что правительство Москвы прорабатывает план закрытия города на карантин, если число заболевших коронавирусом в столице превысит 800 человек. В мэрии эту информацию назвали клеветой. До этого о похожих планах сообщали источники «Ведомостей».

22 марта в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что не планируют в ближайшее время вводить жестких карантинных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин также развеял слухи о возможном закрытии метрополитена и вводе войск в столицу, назвав их чушью.

Согласно последним данным, в России зарегистрированы 367 случаев заражения COVID-19, из них 191 в Москве.