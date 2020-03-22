В России зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции. В общей сложности заболели 367 человек

По состоянию на 22 марта в России зарегистрирован еще 61 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших составило 367 человек (из них — 191 в Москве). Об этом говорится в пресс-релизе оперативного штаба по борьбе с вирусом, поступившем в «Медузу».

Из новых случаев заражения 54 выявлены в Москве, по два — в Кировской области и Удмуртии, и по одному — в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Все граждане, заболевшие инфекцией, в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении.

Оперативный штаб рекомендует всем гражданам, особенно из групп риска, «максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью».